Necesario regular el espacio digital y evitar uso indebido de datos

Existe una acción encabezada por las empresas más ricas con tal de apropiarse de los datos personales de la población mundial y cuya principal actividad y negocio es la obtención de datos, ya que ahora su principal uso es la publicidad, denunció el presidente de la junta de coordinación política del Senado de la República senador Ricardo Monreal Ávila, quien agregó que algunos sostienen que quienes poseen los datos poseen el futuro.

Al participar en la inauguración de la 43 Asamblea Global de Privacidad 2021 (GPA, por sus siglas en inglés) organizada por el INAI y que se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre en el Palacio de Minería de la UNAM bajo el tema “Privacidad y datos personales: un enfoque centrado en el ser humano”, Monreal Ávila apuntó que en virtud de que el espacio digital no se encuentra delimitado por fronteras físicas, ni jurídicas integrales se trata de un campo desregulado por lo que resulta indispensable la colaboración entre naciones, gobiernos y las grandes compañías digitales a fin de genera certidumbre en los usuarios de que su información no será utilizada de forma indebida.

“Un servidor presenté una iniciativa más o menos en este sentido buscando consensos para modificar, es impresionante aunque se que son patrocinadores algunos de las plataformas de este evento es impresionante su poder, sólo presenté la iniciativa y así me fue como en feria porque desinforman, tergiversan y alteran es impresionante enfrentarse a ellos, la tengo presentada y no voy a ceder, no voy a ceder porque es un tema fundamental para la vida del país y del mundo”, advirtió el senador morenista.

En ese sentido dijo que a pesar de la existencia del INAI como organismo constitucional autónomo y pieza fundamental en la defensa de los derechos de la población aplicando ordenamientos jurídicos como la ley de datos personales en posesión de los particulares, aún existe mucho por hacer para facilitar a las personas usuarias de medios digitales la comprensión de cómo se otorgan derechos sobre su información mediante los avisos de privacidad hacerlos accesibles y comprensibles para todo tipo de personas, pidió el legislador morenista.

Y es que mientras en el sector público hay unas 8 mil instituciones y organismos que tratan datos personales y están obligados a acatar la Ley General de Protección de Datos Personales, en el ámbito privado se estima que son más cinco millones de empresas y organizaciones las que manejan información personal de terceros y que son regulados por la misma legislación, mencionó la comisionada del INAI Josefina Román Vergara.

Al tomar la palabra el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Javier Laynez Potisek, expuso que regular el tratamiento sobre el derecho a la información, la libertad de imprenta, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información deriva en un entramado normativo que debe permitir y no obstaculizar el ejercicio de otros derechos que por su naturaleza se contraponen.