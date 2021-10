Descarta AMLO que haya “mano negra” para frenar construcción de Dos Bocas

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador descartó que haya “mano negra” que pretenda frenar la obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por lo que pidió a los trabajadores que la construyen no dejarse manipular por dirigentes sindicales.

Y es que apenas este miércoles tres personas fueron detenidas tras el enfrentamiento entre trabajadores y policías afuera de la refinería, informó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien agregó que la agitación fue encabezada por pocas personas no identificadas.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se les está pagando lo justo y cuentan con prestaciones.

“Y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden, y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar que si quieren un dirigente para que les ayude estoy a las órdenes pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones. No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, no, no y además voy a estar muy pendiente” aseguró.

Durante el enfrentamiento, trabajadores acusaron que los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno. Los obreros han denunciado mal trato y explotación laboral, y demandaron pago de horas extras, equipos de protección, transporte de personal y horario de alimentos.

Además, el jefe del Ejecutivo Federal adelantó que la refinería que se construye en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, llevará por nombre Olmeca, como un homenaje a la cultura al tiempo que reiteró que la fecha de inauguración se mantiene para mediados del próximo año.

“Vamos a inaugurar la refinería el año próximo, de una vez para que tengan más información. La vamos a inaugurar el 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca, como homenaje a la cultura madre”, anunció.