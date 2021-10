El vocero presidencial acude a la Cámara de Diputados

El vocero del Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este miércoles a la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores de la bancada de Morena con quienes trató temas de medio ambiente y recursos naturales.

El funcionario de la Presidencia de la República rechazó que viniera a dar línea a los diputados morenistas para sacar adelante la reforma eléctrica.

“No hay ninguna línea aquí hay respeto a la voluntad de los legisladores, y por supuesto respeto al ámbito de cada quien, yo vine hablar de temas ambientales, pero creo que si hay causas y temas que deben asumir los representantes populares, pero no, no hay línea del Ejecutivo a los legisladores”.

No obstante, habló largo y tendido sobre la reforma eléctrica, defendió la iniciativa presidencial, dijo que busca revertir las distorsiones del mercado que causó el monopolio del sector privado y ahora se busca que la CFE tenga preponderancia en el control del manejo, producción y despacho del flujo eléctrico, empezando por la energía generada a partir de proceso limpios, no contaminantes

Consideró que cada diputado debe votar en conciencia en beneficio de los ciudadanos que los eligieron, aunque hay otros que defienden los intereses de las empresas trasnacionales que pretendían monopolizar el mercado de la electricidad.

“Nosotros estamos comprometido con la transición energética, se está promoviendo la generación de energía limpia como las de las hidroeléctricas y ahora se va a privilegiar este tipo de energías. Bueno, nosotros confiamos en que los diputados son personas responsables, conscientes y comprometidos con sus ciudadanos y con el pueblo de México, y si no pues ahora sí que la Nación se los demande. Unos están interesados en que no le vaya bien al gobierno o que en defender sus privilegios”.

Jesús Ramírez dijo que no acudió a la Cámara de Diputados a pedir que se acelere la aprobación de la reforma eléctrica, pues el legislador tiene sus tiempos.

Se le preguntó sobre la represión a trabajadores en paro de la Refinería de Dos Bocas, aseguro que se trata de un conflicto entre sindicatos y que el gobierno federal no actuó con método represivos.

“Hay una disputa sindical y no es una disputa con la empresa sino es un sindicato proal titularidad y lamentamos el hecho, no queremos la violencia, respetamos los derechos laborales. Los trabajadores de Dos Bocas, reciben las mejores condiciones de trabajo posibles, salarios dignos, prestaciones y esa es la situación que tienen todas las empresas que trabajan para el gobierno, hay que ver ahí cual es el origen del conflicto, pero nosotros no estamos ni por la represión ni por el uso de la fuerza pública contra la gente, sino es un asunto interno de ICA Flour”.

El vocero presidencial dijo no tener información de que una persona falleció en la confrontación de los trabajadores y policías en Dos Bocas.