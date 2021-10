Gaseros cumplen tercer día de paro

Por tercer día consecutivo la Asociación de Gaseros mantienen un paro de labores en la mayoría de las plantas en el estado de México y centros de distribución en la Ciudad.

Por lo que hasta el momento gremio gasero nacional continúa con la suspensión de actividades y no se repartirá el hidrocarburo en Ciudad de México y la zona conurbada, de manera indefinida.

Las autoridades de la Secretaría de Enería no se han pronunciado respecto al desbasto del combustible, en tanto los lideres de las empresas gaseras insisten en que no saldrán a trabajar mientras no se autorice un incremento entre 2 y 3 pesos por litro, por lo que no se tiene una solución contundente a esta petición por parte de las autoridades.

Mientras tanto permanecen 10 mil vehículos repartidores pararon en definitiva y hasta nuevo aviso, lo que afectará a todos los sectores usuarios de Gas LP por lo que la Guardia Nacional con elementos y patrullas se mantienen al exterior de cada una de las plantas y centros de distribución para evitar bloqueos en caminos federales.

El objetivo de los permisionarios es presionar a las autoridades dejando de distribuir el gas para, obtener un resultado favorable del incremento en el costo de distribución del energético por lo que se espera que en los próximos días se reanude el diálogo entre autoridades, empresas y comisionistas.