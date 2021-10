En el marco del acuerdo comercial T-MEC, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron consultas formales sobre la interpretación de las reglas origen automotrices informó este martes la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Durante una videoconferencia con motivo de su viaje a Sorrento, Italia donde participó en la Reunión Ministerial de Comercio e inversión del Grupo de los 20 (G20) dijo que en agosto, las autoridades mexicanas pidieron a las estadounidenses comenzar ese proceso debido a lo que consideran una aplicación más estricta de estas reglas a los productores de vehículos y, por tanto, incompatibles con lo acordado en el T-MEC.

Posteriormente Canadá se sumó a la solicitud de México, que representa la primera etapa no contenciosa del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado previsto en el Capítulo 31 del T-MEC. Las consultas debían celebrarse a más tardar el pasado 20 de septiembre.

"Con Canadá efectivamente estamos caminando de la mano en este tema, estamos en el proceso propio de la consulta y estamos armando (...) el caso para las propias consultas", señaló la titular de Economía.

Clouthier Carrillo dejó en claro que si luego de 75 días después de la presentación de la petición las partes no logran resolver la disputa, México podría solicitar el establecimiento de un panel para dirimir esta controversia.

Por otra parte la secretaria de Economía negó que se haya abordado en reuniones con socios comerciales del G20 la polémica reforma eléctrica que impulsa el Gobierno para controlar el sector.

“No es un tema `per se` que salió, entonces me cuesta trabajo responder porque no tengo información al respecto en este momento”, declaró la funcionaria federal luego de ser cuestionada por las posibles inquietudes de socios comerciales por esta iniciativa.