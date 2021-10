"Empresas privadas se apoderarán de todo el mercado eléctrico"

Este lunes el presidente López Obrador presentó de manera pública y amplia su propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica que envió al Congreso de la Unión, incluso invitó a su conferencia mañanera a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, al director de la CFE, Manuel Bartlett, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Ríos.

Solo hablaron del tema el propio López Obrador y dicha funcionaria quien dio detalles de esta iniciativa que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para fortalecer a la CFE quien controlará el 54 por ciento de la energía del mercado y dejará a las empresas privadas el 46 por ciento de la generación eléctrica.

López Obrador aseguró que la actual reforma energética, fue aprobada con sobornos a los legisladores, solo beneficia a unas cuantas empresas favoritas de los dos gobiernos anteriores en detrimento de la población, por eso les vamos a decir "a robar a otro lado", aseveró.

Resaltó que se trata de rescatar a la CFE, de impulsar a la empresa pública sobre el sector privado ya que es una industria estratégica, por lo que el Estado debe tener el control mayoritario y no al revés como ocurre actualmente.

De hecho, advirtió que, si no se aprueba esta propuesta como él la plantea, se corre el riesgo de que las empresas privadas se apoderen de todo el mercado eléctrico en México, como ocurre en España donde el sector privado aumentó las tarifas de manera estratosférica sin que el gobierno pueda hacer nada.

"La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servir al pueblo para que todos tengamos acceso a la electricidad. Si no se hace la reforma a la Constitución pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que esta sucediendo ahora en España que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes, pero como allá las empresas tiene mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Ibderdrola, no pueden los gobiernos hacer nada".