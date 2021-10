Se defenderá exclusividad del litio en México: AMLO

Con un no se hagan ilusiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió a quienes apuestan a que no sea aprobada la Reforma Eléctrica, la defensa del litio para que sea un mineral exclusivo de la nación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario afirmó que ante cualquier acto de “traición a la patria” para no avalar el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, su administración negará cualquier solicitud de concesión para la explotación de dicho recurso y enfatizó se revisarán los contratos ya existentes.

“Que no se entreguen contratos ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos. Se va a buscar en la ley secundaria ya la forma de explotarlo. También adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio, y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido de que el litio es de la nación”.

Incluso enfatizó que la defensa podría darse en tribunales.

“Pero también vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación de litio, porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones.

INTERLOCUTORA: Si hiciera falta, en internacionales…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos vamos a los tribunales.

Tenemos que defender nuestros recursos naturales”.