Voto de legisladores a reforma eléctrica definirá si están con el pueblo

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que su proyecto de Reforma Eléctrica será la oportunidad no sólo para el Partido Revolucionario Institucional sino para que todos, se definan si están a favor del pueblo o las empresas.

Con un ya no hay para dónde hacerse, en la mañanera de este miércoles, el Primer Mandatario confió que en todos los institutos políticos del país, haya quien realmente busque representar a la ciudadanía y no a los intereses creados.

"El PRI o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse... ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España? Allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y, con todo respeto, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas".

Y es que, afirmó que el mantener privilegios para las empresas extranjeros, podría generar momentos críticos como en España donde se pagan altas tarifas sin que los funcionarios digan nada por ser empleados de las grandes empresas. Ante esto enfatizó que la Reforma Eléctrica es una oportunidad de transparencia.

"Yo creo que es una muy buena oportunidad para la transparencia, porque antes no se informaba, la gente no se enteraba de lo que decidían arriba de las reformas que hacían a la Constitución para beneficio de particulares, en contra del interés del pueblo, de la nación. Ahora, tenemos la posibilidad de informar en estas conferencias. No es para presumir, pero son muy vistas por todos los ciudadanos, mucha gente, hasta los que no nos quieren".

Y anunció que el próximo lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los funcionarios relacionados con la Reforma propuesta al Congreso, explicarán los detalles para evitar que incremente la desinformación.

"El lunes próximo el secretario de Gobernación con todos los miembros del Gabinete de Energía van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa para que la campaña de publicidad que están financiando los corruptos -porque no les puedo llamar de otra manera- sea contrarrestada con información".

Insistió que su propuesta tiene como objetivo mantener tarifas justas, proteger a las empresas del estado como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y evitar que minerales como el Litio dejen de ser de la nación, sin evitar la participación de las empresas.

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal indico que la información que se dará la próxima semana y las que sean necesaria, permitirá aclarar asuntos como la eliminación del uso de paneles solares, pues insistió que existe una gran desinformación en las redes sociales y medios convencionales de comunicación, con el fin de asustar a los ciudadanos.