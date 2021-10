Incendio en Baby´O no se puede atribuir a la delincuencia organizada: AMLO

Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a no adelantar conclusiones en torno al incendio ocurrido en la discoteca Baby´O en Acapulco, Guerrero.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario enfatizó que no se puede atribuir a la delincuencia organizada el siniestro ya que afirmó no se tienen pruebas.

"Hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió, eso sí hay un gran despliegue publicitario sobre el caso porque resulta que se trata de una discoteca famosa, a la que han asistido personalidades, es un incendio no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas porque incluso el dueño habló que nunca lo extorsionaron".

Por ello enfatizó que es un asunto de inseguridad y de un no pago de piso, por cierto, que López Obrador aprovecho para descartar que la violencia en el estado se vaya a agravar con el cambio de gobernador por lo que descartó que sea necesario reforzar la presencia de la Guardia Nacional.

"Ahí, no, no, lo hemos constatado en las evalauaciones que se han llevado a cabo, la reciente evaluación que hicimos en Guerrero, demostró que están bajando los homicidios, no quiere decir que no haya violencia porque no quiero que saquen de contexto mis palabras pero hay menos homicidios que antes y lo podemos probar".

Incluso recordó que a nivel nacional en su administración no se han creado nuevos grupos delincuenciales como ocurrió en otros sexenios.

"No consideramos que se vayan a agravar las cosas en Guerrero ni en el país, siguen habiendo desafortunadamente, desgraciadamente problemas de enfrentamiento entre bandas, todo esto que veíamos del periodo neoliberal, no han surgido bandas importantes, influyentes. En el tiempo que llevamos nosotros, las bandas más fuertes, más influyentes que compraban a las autoridades surgieron en los pasados gobiernos".

Pidió considerar que en el caso de la discoteca, que esta llevaba 18 meses cerrada por la pandemia y que además está asegurada, algo que dijo llama la atención, fue que "el incendio ocurrió no en la parte principal o en el frente del inmueble sino en la parte de atrás donde no hay cámaras de video, además que los dueños han demorado en la entrega de la información solicitada por las autoridades para esclarecer el siniestro.