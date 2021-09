Inaugura AMLO primer sucursal del Banco Bienestar en CDMX

Comienza el presidente Andrés Manuel López Obrador la inauguración de Bancos del Bienestar en la Ciudad de México.

Al cortar el primer listón en la colonia Gertrudis Sánchez de la alcaldía Gustavo A Madero, el Primer Mandatario recordó que serán en total dos mil 700 sucursales en el país con lo que será el Banco con mayor presencia en todo el país.

“De dos mil 700 que vamos a inaugurar en todo el país, va a ser el banco con más sucursales en todo México, el Banco del Bienestar… cuando llegamos al gobierno no habían dejado prácticamente ningún banco, todos los habían privatizado, todos los bancos y lo peor es que la mayoría los entregaron a extranjeros, son muy pocos los bancos nacionales”.

Esto señaló, mantendrá el principio de su gobierno de entregar recursos sin intermediarios.

“No queremos que haya intermediarios, nada que soy de la organización, obrera o campesina o popular, Francisco Villa, Emiliano Zapata o de la Antorcha Mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, no primo hermano eso se acabó, ahora todos los apoyos directos a la gente y no en efectivo para que no haya tentaciones porque si se entrega el dinero en efectivo, en el sobre, ahí le sacan un billete, eso en el argot del periodismo se llama piquete de ojo”.

Y es que recordó que los apoyos que se brindan por parte del gobierno federal podrán ser cobrados en estas sucursales que acercarán el servicio en las comunidades que carecen de estas posibilidades; con esto y con la dispersión de fondos dijo el jefe del Ejecutivo Federal, se beneficiarán 25 millones de familias.

López Obrador llamó a crear Comités que se reúnan cada semana junto a vecinos para informar sobre el funcionamiento de los Bancos. Estos comités explicó, estarán en cada uno de los bancos y se constituirán por un coordinador así como los representantes de cada uno de los programas junto al gerente general de la sucursal.

En su oportunidad la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que, con la apertura de estas sucursales, será posible acercar uno de los servicios que se daban como como privilegio.

“Porque los bancos comerciales en general se orientan a un sector de la población, el tener sucursales bancarias cerca de la ciudadanía, en donde no existen, pero además tener la posibilidad de tener una cuenta de un banco de Bienestar abre una posibilidad muy grande también para todos aquellos no sólo que reciben los programas sociales a través del recursos que viene desde abajo y potencia la economía, sino que también abre una gran posibilidad para las familias que reciben estos recursos”.

La directora general del banco del bienestar, Diana Álvarez Mauri comentó que la capital contará con 64 sucursales.

“El programa de sucursales para esta gran ciudad contempla la apertura en total de 64 sucursales, el primer paso de este generoso proyecto inicia con la puesta en marcha con presencia en 11 alcaldías, a saber: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, milpa Alta y Xochimilco, a finales de noviembre estaremos en posibilidades de replicar este mismo ejercicio con la apertura de las primeras 500 sucursales en las comunidades más diversas y distantes”.

Enfatizó que además de promover la seguridad con menor uso de efectivo además de recibir mejor tipo de cambio en remesas, flexibilidad en recepción de depósitos electrónicos de programas sociales, tanto nacionales como extranjero y disposición de uso en distintos establecimientos se dará educación financiera a al población con plataformas y pláticas en sucursales.