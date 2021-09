Un error demandar un derecho con la fuerza: AMLO sobre marcha feminista

Como error calificó el presidente López Obrador las manifestaciones llevadas a cabo estos mates en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, ya que indicó que si bien es un derecho la libre manifestación no debe utilizarse para ello la violencia.

Durante la mañanera el Primer Mandatario dijo sentir desconfianza sobre la autenticidad de estos movimientos pues señaló, fue en su administración cuando comenzaron.

“Es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno por eso hasta desconfío de su autenticidad porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia siendo un rebelde sin causa”.

Mencionó que hace dos años, cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres participaron, pero ahora la participación es menor al mostrarse feministas conservadoras.

“Así no van a tener simpatías, hay que ver qué es lo que está detrás porque hace dos años cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras, sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito, entonces ojalá y haya manifestaciones, pero pacíficas y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión”.

También se pronunció en investigar a quienes hayan agredido a ciudadanos sin embargo dijo debe hacerse con cuidado.

“Debe hacerse la investigación, pero con cuidado porque si no se vuelven mártires y ese es el propósito, la estridencia, el protagonismo en extremo, no darle tanta importancia que son manifestaciones que por lo mismo convocan a muy pocas personas porque claro que las mujeres cuando se trata de una causa justa participan, pero cuando saben que es para hacer destrozos y para llevar a cabo actos violentos pues no participan”.

Pidió a los ciudadanos y a las mismas policías a no caer en la provocación, aunque agradeció a todos los elementos de seguridad mantenerse y no agredir a las manifestantes violentas.

“Todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, las afecta por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos, se juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos, muy conservadores, quizá porque yo tengo otra formación, cómo encapuchados o encapuchadas, sí hay que estar pendientes pero también no caer en la trampa de la provocación, sacarle la vuelta porque también estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos y usáramos la fuerza, están provocando y provocando, pue se van a quedar con las ganas”.

Mencionó que el gobierno de la Ciudad podría apoyar a quienes hayan resultado afectados por las marchas y agresiones físicas y agradeció a los elementos policiacos su actuación y a los trabajadores del gobierno de la ciudad que incluso enfatizó, se visten de blanco para contener y calmar este tipo de manifestaciones.