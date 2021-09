Preocupa a empresarios recorte de recursos a SE ante pausa en recuperación

Ante los signos de disminución del ritmo de recuperación económica causado por la crisis de contenedores el recorte de 48 por ciento de los recursos a la Secretaría de Economía (SE), según propuso el Ejecutivo federal en el Paquete Económico 2022 resulta preocupante, manifestó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Medina Mora Icaza.

Al inaugurar el “Foro sobre Reactivación Económica”, el presidente del organismo patronal, indicó que es preocupante que en el proyecto del presupuesto para el siguiente año se haya quitado las partidas de crédito y micro crédito para las empresas.

“En este sentido es preocupante que en el proyecto del presupuesto de 2022 se haya quitado las partidas de crédito y micro crédito para las empresas como comentábamos es importante sobre todo para las micro y pequeñas empresas contar con esos recursos, se disminuyó en la propuesta de 2022 el 48% de los recursos para la secretaria de economía que justamente estaban destinados a estos créditos”, destacó.

El dirigente patronal señaló que es importante para las micro y pequeñas empresas (pymes) contar con esos recursos, porque son las que no consiguen los créditos en la banca comercial al tiempo que recordó que la economía mexicana se contrajo el año pasado 8.5 por ciento, dato que “esconde” el desplome de 28 por ciento de la actividad turística y más de 50 por ciento en la industria del entretenimiento.

“Adicionalmente hemos visto en este rebote en el 2021, este ritmo de recuperación ha disminuido hay ciertos cambios globales que han afectado la reactivación económica tiene que ver con los costos de transporte marítimo que afecta las exportaciones y el comercio internacional en donde vemos que lo que había logrado hacerse de la manufactura mundial de esta metodología de “just In time” se ha convertido a “just in case” porque no se sabe en qué momento llegarán los embarques, estos se han retrasado, el costo de los fletes ha aumentado y esto ha cambiado en todo el comercio internacional”, expuso el dirigente del sindicato patronal.

Asimismo Medina Mora detalló que el precio de los fletes marítimos se ha cuadriplicado tras la interrupción en las cadenas de suministro por el Covid-19, dicha situación preocupa a diversos sectores, pues las ventas de fin de año están en riesgo.

Comentó que Coparmex coincide con los ejes de recuperación económica que propuso la SE, los cuales se impulsan desde el mercado interno, el empleo, el fomento y facilitación de la inversión, el comercio internacional y la regionalización de los sectores.