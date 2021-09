Se deslinda morenista Ignacio Mier de diputada detenida por tener arsenal

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se deslindó de tener alguna relación de amistad o vínculo político, con la legisladora local suplente, Sandra Nelly Cadena, acusada de tráfico de armas.

Después de conocerse el resultado del cateo a la casa de dicha diputada, y el arsenal encontrado, como granadas, armas largas y cortas, el líder de los legisladores morenistas en San Lázaro, negó conocer a Sandra Nelly Cadena, pues aunque existen fotografías en las que ambos aparecen juntos y abrazados, se trata de un encuentro casual en un acto campaña, por lo que, le sorprendió que se le vinculara con dicha mujer.

Es más, consideró que al tratar de vincularlo con la presunta delincuente pudiera tratarse de fuego amigo, o de algún adversario que supone que se va a destapar para ser candidato al gobierno que actualmente encabeza el también morenista Miguel Barbosa.

“No la conozco bien físicamente, no he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella, es una compañera que en un acto estuvo ahí presente. Repito no tengo grupos ni aspiro a tener grupos, y eso es seguramente fuego amigo, para ya les dije yo no me voy a destapar, estén tranquilos, al que se destapa le da pulmonía. Po si piensan que ando ahí ya buscando algo por mi tierra, no, no me destapo, estoy muy preocupado por el trabajo en la Cámara de Diputados”.

El poblano, Ignacio Mier Velazco, demandó una investigación a fondo pues nadie debe estar al margen de la ley, no importa de quien se trate