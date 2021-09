Invitará AMLO a gobernador saliente de Nayarit a colaborar en su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al todavía gobernador en funciones del Estado de Nayarit Antonio Echevarría García a colaborar en el gobierno federal una vez que concluya su mandato.

De visita por ese estado donde encabezó la inauguración del Centro de Rehabilitación Educación especial en Tepic y como último punto de su gira de trabajo de este fin de semana López Obrador agradeció al mandatario estatal su labor al frente del gobierno sobre todo en materia de seguridad.

“Termino comentándoles que ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir y en dónde, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal”, expuso el Primer Mandatario.

El Presidente López Obrador felicitó al mandatario estatal y dijo que el Estado tuvo la suerte de contar con un buen gobernador en los últimos 4 años no 6 porque, reprochó, lo limitaron.

Dijo que durante su gestión se hicieron muchas cosas buenas en Nayarit y a pesar de que trabajaron de manera coordinada a veces no se advierte lo que significa un buen gobierno, incluso dijo se pueden hacer obras monumentales pero no se alcanza a visibilizar lo que son las buenas obras de gobierno, lo que hacen los buenos gobiernos dijo, como el tema de la seguridad.

“Mucho menos cuando se trata de temas como la seguridad, si yo fuese nayarita y me preguntaran que fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Echevarría yo diría nos dio seguridad nos devolvió la tranquilidad a Nayarit”, enfatizó el Presidente López Obrador.

Lo anterior dijo porque ya saben que yo soy andariego y tengo la dicha de conocer los más de 2 mil 500 municipios del país que los he visitado más de una vez presumió, y se como se vivía y padecía de inseguridad y de violencia en esta estado y como cambiaron las cosas

Sobre el motivo de su presencia en ese estado, donde recorrió el Centro de Rehabilitación Educación especial en Tepic, recordó que esto lo llevó a que hace poco menos de un mes firmara un acuerdo con los Centros de Rehabilitación Teletón que por razones económicas estaban subutilizados con equipo y personal pero sin la capacidad necesaria para atender la demanda de pacientes, donde destacó que es la primera vez que su gobierno celebra un convenio con una organización civil para entregarle recursos, cosa que en la presente administración dejó de hacerse además de ser duramente criticadas las presuntas ONG's.

“Celebramos un convenio es el primer acuerdo que hacemos con una organización civil para entregarles recursos porque antes se entregaba a diestra y siniestra presupuesto a organizaciones sociales civiles y no había buenos resultados se desviaban recursos, es la primera vez que estamos haciendo un convenio para entregar recursos a una asociación que tiene como propósito la rehabilitación de niñas y de niños”, subrayó el jefe del Ejecutivo Federal.