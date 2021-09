Quintana Roo está en la ruta del progreso y desarrollo: GOAN

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional felicitó al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien hoy rindió su Quinto Informe de Gobierno.

A través de su cuenta de twitter, la GOAN destacó que Quintana Roo se consolida como una potencia turística a nivel nacional e internacional, además que es ejemplo de un buen gobierno que genera progreso y bienestar para la población.

Y es que durante su Quinto Informe de Gobierno, Carlos Joaquín González destacó que la inversión, la creación de fuentes de empleo y el respeto a las reglas claras y estables han caracterizado estos cinco años de su administración.

Destacó que recuperaron el paso luego que la pandemia de COVID-19 los golpeó fuerte, al grado de ser el estado más afectado del país:

“A la pandemia no le importó nuestra economía, nuestro destino de clase mundial, los millones de visitantes que recibimos, nuestra infraestructura hotelera, no le importó nuestros comercios ni nuestros empleos. Vino a golpear con más fuerza a los más pobres y vulnerables. Invertimos casi 1000 MDP de recursos estatales no programados que permitieron fortalecer y ampliar en tiempo récord en un 600% la infraestructura hospitalaria”, detalló.

En materia de seguridad, el gobernador de Quintana Roo señaló que se ha fortalecido su infraestructura de vigilancia y respuesta policial, con las bases de operaciones instaladas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum. "Hoy tenemos más de 2000 cámaras funcionando alrededor del estado 391 patrullas y 1700 chalecos", detalló.