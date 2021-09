Defiende AMLO a Delfina por señalamiento de moches en Texcoco

´Al asegurar que es una mujer honesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la actual secretaría de Educación, Delfina Gómez, después que el Instituto Nacional Electoral interpusiera una sanción de 4.5 millones de pesos al partido Morena tras descubrir descuentos ilegales que se les realizaron a trabajadores del municipio de Texcoco para financiar su campaña como candidata a diputada federal en 2015.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario afirmó que la acusación se puede dar porque la ven como posible candidata al gobierno del Estado de México.

"Es una mujer honesta, ya empezaron también... ¿cuándo sucedió eso, cuándo fue la acusación? 2013, la denuncia en 2017 y estamos en 2021, ¿qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata porque en 2023 vienen elecciones en el Estado de México, siempre digo no hay texto sin contexto".

E incluso dijo que es una mentira más difundida por el diario El Universal, medio que dijo, no puede confiar como tampoco en el órgano electoral.

"El INE y el Universal, no quiero mencionar partidos, es lo mismo, la maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada, no vive como los dueños del Universal, ni siquiera como Loret de Mola que no es dueño del Universal y nada más escribe ahí, y es la secretaria de Educación, y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora, y ahora secretaria de educación y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal ni columnistas del Universal".

López Obrador comparó a la titular de educación con personajes como Miguel Ángel Osorio Chong quien dijo a pesar de tener una familia humilde, tuvo actos dudosos al ser gobernador de Hidalgo. Así mismo comparó los resultados electorales cuando Delfina cuando compitió para el Senado contra Juan Zepeda y César Camacho y es que comentó que la morenista obtuvo tres millones 842 mil sufragios, es decir alrededor de un millón 800 más que los otros candidatos.