El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, salió en defensa del coordinador de los diputados federales de su partido, Rubén Moreira, tras los señalamientos que le hizo el presidente López Obrador de haber recibido dinero y favores del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, cuando el priista era gobernador de Coahuila.

Dijo que Rubén Moreira cuenta con el apoyo del PRI y de todos los legisladores del tricolor, pues es un político inteligente y profesional, además, nadie lo va a doblegar con comentarios fuera de lugar.

Moreno Cárdenas dejó claro si el presidente López Obrador tiene pruebas de algún ilícito contra algún militante priista, de los varios que mencionó en su conferencia de prensa, pues que haga la denuncia ante las autoridades correspondientes pero que deje de tratar de amedrentar o perseguir a los adversarios políticos.

“Vi que hubo una mención de varias personas y yo diría que al final no se convierta en una persecución política, no lo vamos a permitir. Yo creo que las instituciones de impartición de justicia y todas las instituciones del Estado mexicano no deben estar para perseguir a ningún mexicano, obviamente están incluidos los partidos, los dirigentes opositores”.

El también diputado priista aseguró que las acusaciones, suposiciones y a veces ocurrencias del presidente, son cotidianas en sus conferencias de prensa, pero consideró es mejor dialogar que la confrontación entre los políticos, pues no se vale desprestigiar o avasallar sin presentar pruebas, es mejor presentar las denuncias y no litigar en los medios de comunicación, sino en los tribunales.