Califica AMLO como acción concertada los amparos para vacunar a menores

Pone en duda el presidente Andrés Manuel López Obrador los más de 200 amparos que se han interpuesto para que menores de 18 años puedan recibir la vacuna contra COVID-19.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario calificó como una acción concertada estas decisiones pues detalló que son cuatro estados los principales en utilizar esta herramienta para recibir una dosis son Veracruz, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.

“Y me llama la atención porque ayer estaba yo viendo esto, como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados en donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada. Ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes. ¿Cómo se llama eso? Nado sincronizado. Se echan a andar campañas porque se está concentrando básicamente en cuatro estados. A ver si no nos manda Hugo su reporte sobre los recursos de amparo. Y hay cuatro estados. 250 demandas en 19 entidades, no es general; pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México”.

Incluso no descartó que detrás de estos haya mano negra desde farmacéuticas hasta organizaciones como Mexicanos Unidos contra la corrupción.

“Porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro”.

Sin embargo, aseguró que esto no significa que a la administración no le importen los niños y las niñas, y proteger la vida, o sea, por lo que pidió no mal interpretar. El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que algo así se vio en la ampliación del aeropuerto Santa Lucía cuando la asociación mexicanos contra la corrupción se manifestó en contra y se dio una lluvia de amparos. López Obrador dijo que todo se investigará y recordó que por ahora organismos de salud no se han manifestado a favor que se vacune a menores ni hay estudios que se refieran a las consecuencias de ello.

“El martes próximo, que lo dedicamos a la salud, vamos a informar de qué ha sucedido con el regreso a clases real, cuántas niñas, cuántos niños que regresaron a clase se han contagiado, para tener la información. Y es muy importante informar, porque la desinformación y la manipulación dañan. Miren el caso de la desinformación, de la manipulación, hablando de que no había que vacunarse, de que nos iban a introducir no sé qué sustancia y hasta nos iban a volver comunistas si nos vacunaban.”

Por cierto, que este viernes el presidente retomó el tema de federalizar al sector salud … Cabe destacar que el objetivo es iniciar en ocho estados y se prevé que quede completa en dos años. Lo cual también significaría que el seguro popular desaparecerá.