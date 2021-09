Senado va sin acuerdo a discusión de Revocación de Mandato

Sin ningún acuerdo entre Morena y la oposición sobre la Revocación de Mandato, arrancaron este jueves los trabajos de la XLV Legislatura en el Senado de la República, donde Olga Sánchez Cordero debutó como presidenta de la Mesa Directiva.

Nadie se mueve de su posición, los morenistas y sus aliados se resisten a modificar la redacción de la pregunta: “¿Está de acuerdo en que (nombre) siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, que propone para Revocación.

Sin embargo, los senadores de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, argumentan que ese cuestionamiento no tiene nada que ver con la pérdida de confianza, columna vertebral de una Revocación y responde más bien a un referéndum.

Julen Rementaria, coordinador del PAN en el Senado, anunció que, por ahora, no hay un acuerdo entre Morena y el bloque de contención para reformular la pregunta para la revocación de mandato.

Esta mañana, Ricardo Monreal, líder de Morena, se reunió con los coordinadores de oposición con el propósito de alcanzar consensos para cambiar la redacción de la pregunta.

A su salida de la reunión, el panista Julen Rementeria reconoció que no sólo es la redacción de la pregunta, sino hay otros planteamientos que traban la materialización de un acuerdo.

“En este momento no podemos decir que hay un acuerdo. Hay otros planteamientos, por ejemplo, ni el objeto de la ley, ni en la redacción de la pregunta, ni tampoco lo que son los argumentos de la ley, se habla de revocación de mandato. Tampoco, en ninguna parte se habla, de algo que es fatal, no hay ninguna asignación presupuestal ni habla de una posible asignación presupuestal, entonces esto no se podría llevar a cabo”, aseveró.

Antes de entrar a la discusión del dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato que está enlistado en la Gaceta Parlamentaria, la senadora Martha Marques del PAN, protestó por la falta de medicamentos oncológicos, Dante Delgado de MC, propuso entregar la medalla Belisario Domínguez a la maestra y senadora Ifigenia Martínez.

También se abrió la discusión sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México.