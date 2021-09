Confirma AMLO renuncia de Julio Scherer como consejero jurídico

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves la renuncia de Julio Scherer Ibarra como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia y que, en su lugar, llegará María Estela Ríos González.

Al iniciar su acostumbrada conferencia matutina en Palacio Nacional y ante la presencia de Scherer Ibarra, López Obrador dirigió palabras de elogio para su ahora exconsejero jurídico, a quien llamó como “mi hermano”.

Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, ha decidido dejar el cargo, y el encargo, porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado”, declaró.

“Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de Transformación, en el tiempo en que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país”, refirió el jefe del Ejecutivo Federal.

El Primer Mandatario afirmó que Scherer Ibarra fue el encargado de elaborar las reformas constitucionales sobre pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, becas a estudiantes pobres, que medicinas se entregaran de forma gratuita, el castigo por corrupción, la no condonación de impuestos a grandes empresas, así como el proyecto para la creación de la Guardia Nacional.

“Entonces todo eso, por eso creo yo que dijo ya, ya ayudé bastante y a otra cosas mariposa, entonces le agradecemos mucho”, afirmó el mandatario mexicano despidiendo a Scherer con un sonado aplauso.

Sobre la nueva titular de la Consejería Jurídica, María Estela Ríos, López Obrador dejó en claro que está capacitada para ejercer dicha función en el Gobierno de México, y con quien ya trabajó durante su etapa como jefe de Gobierno.

He tomado la decisión de invitar como consejera jurídica a quien ya me ayudó cuando me desempeñé como jefe de Gobierno en la Ciudad, María Estela Ríos González, ya fue conmigo consejera jurídica en el 2000. Es una gente con principios, ideales, honesta, tiene toda la experiencia”, detalló.

Por su parte Scherer Ibarra tras leer un texto de despedida y agradecimiento señaló irse satisfecho de haber colaborado con la Cuarta transformación y no dejar ningún pendiente “litigioso” por resolver.

“En relación a los asuntos litigiosos que se quedan pendientes, no hay ningún asunto litigiosos que detenga ninguna de las obras publicas importantes que está llevando a cabo el gobierno de la República entonces en lo personal yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví pero sobre todo muy agradecido con el Presidente de la República porque tuve un trato muy satisfactorio”, expresó al ahora ex consejero jurídico presidencial.