Un intenso y acalorado debate protagonizaron los grupos parlamentarios en la sesión de Congreso General en San Lázaro durante sus posicionamientos en torno al Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores de la oposición aprovecharon para expresar fuertes críticas a la administración federal, por ejemplo el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez , advirtió que su bancada no apoyará las reformas que envíe el presidente López Obrador quien abandonó desde hace mucho tiempo una agenda progresista.

También te puede interesar: Al final de mi gobierno podré decir misión cumplida: AMLO

“Por eso este primero de septiembre no le ofrecemos nuestros votos, la bancada naranja no lo acompañará en un reforma que acabe de militarizar al país, los votos de nosotros no serán para que desaparezcan más instituciones ciudadanas, ni que la revocación de mandato se convierta en una simulación”.

Sostuvo que López Obrador habla de un país que no es, de villanos que ya no existen, y entabla un monólogo engañabobos, pues los muertos, son sus muertos, la pobreza es su pobreza y los fracasos son sus fracasos, estamos igual que antes o peor, así que no debe estar satisfecho.

A su vez, el coordinador del PRI, Alejandro Moreno, advirtió también que su grupo parlamentario no dará su respaldo a Morena ni al presidente López Obrador.

“No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni presente ni pasado en este país. El PRI, que les quede claro, no se vende, ni se quiebra, ni dobla, aquí estaremos dando el debate siempre”.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la oposición no ser tan cínica, pues tanto el PRI como el PAN han gobernado al país durante más de cien años y Morena solo tres. Además deben admitir que el presidente López Obrador ha sido el más honesto de los mandatarios en estos tiempos modernos.

“Tienen que aceptar que AMLO ha sido el presidente más honesto en la historia reciente del país, no pueden negar que AMLO ha sido el hombre más íntegro. ¿Y saben que nos heredaron? Miseria, saqueo, robadera y nos dejaron un país en ruinas hecho pedazos”.

A su vez el líder del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, pidió al gobierno dejar de polarizar al país, pues con esa actitud retadora es imposible apoyar sus propuestas de reforma.