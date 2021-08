Presume AMLO su nuevo libro, “A la mitad del camino”

El presidente López Obrador aprovechó su conferencia de prensa de este lunes para presumir que ya está listo su nuevo libro “A la mitad del camino” y mostró un ejemplar.

Dijo recomendarlo a sus adversarios, aseguró que les vas a gustar, que no se van a aburrir y que ahí encontrarán las razones y argumentos de su proyecto de transformación.

“Antes de abrir para preguntas y respuestas les voy a dar otra información ya salió “A la mitad del camino” lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos haciendo. Les aseguro que no se van a aburrir, que no van a bostezar, les va a gustar, aunque no estemos de acuerdo”

No hubo muchas preguntas, pero reiteró que presentará una iniciativa de reforma en materia electoral que garantice una verdadera democracia en Mèxico, en la que no impere la partidocracia sino la voluntad y decisión del pueblo soberano.

“El que haya más diputados plurinominales pues sería un retroceso, es no entender el sentimiento del pueblo, lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía, que sea el gobierno el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces, la reforma que vamos a presentar en su momento va a buscar eso, que el pueblo sea soberano” .

López Obrador insistió que la reforma electoral, que propondrá al Congreso busca eliminar los fraudes, además hizo alusión al recuento de los votos que ordenó el Tribunal Electoral en Campeche y reprochó que no se haya difundido casi nada de esa revisión que ratificó el triunfo de la morenista Layda Sansores, a nosotros nos hubiera gustado una decisión así en 2006, pero no se apoyó la petición de revisar todos los votos, lamentó.