Es preocupante que se haya bloqueado y retenido a AMLO: Margarita Zavala

La diputada electa del PAN, Margarita Zavala, salió en defensa del presidente López Obrador al expresar su respaldo ante el bloqueo que retuvo más de dos horas al tabasqueño en el estado de Chiapas.

Subrayó que esa actitud del magisterio disidente y de otros grupos de manifestantes inconformes violentó el Estado de derecho, incluso, dijo que López Obrador no le dio la importancia debida a ese acto ilegal.

“Me preocupa mucho que al presidente de México no se le deje llegar a un evento, violenta el Estado de Derecho y me preocupa que no le dé el propio presidente una importancia así. Es que, si vamos violentado todos el Derecho, va a ser de todos los días”.

La ex Primera Dama, alertó que si se siguen permitiendo este tipo de bloqueos como el que afectó al Ejecutivo Federal, se dará pie a que después se cometan acciones más perniciosas.

“Si un día los dejamos tomar trenes, porque un día no se les va a dejar tomar una carretera y nada más que no pase el presidente, es muy preocupante y ojalá no vuelva a pasar y de eso se encargue el propio Ejecutivo”.

Margarita Zavala fue entrevistada en el recinto legislativo de San Lázaro, luego de registrarse como diputada federal para la LXV Legislatura que inicia este primero de septiembre