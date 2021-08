No puedo ser rehén de intereses de grupos creados: AMLO desde camioneta

Por primera vez la mañanera comenzó sin presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que desde temprano, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Tuxtla Gutiérrez, bloquearon el paso al primer mandatario, quien no pudo acceder al cuartel de la Secretaría de la Defensa para participar en la reunión del gabinete de seguridad y más tarde encabezar la tradicional conferencia.

Los maestros exigían diálogo sobre reforma educativa y reactivación de cajas de ahorro. Mientras tanto, la conferencia inició con el aviso del gobernador de la entidad, Rutilio Escandón afirmando que López Obrador atendía las exigencias.

“Bloquearon la entrada principal de la sección 7ª, la Región Militar aquí de Chiapas y de Tabasco, y el presidente está dialogando con la 7ª… perdón, la sección 7 del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros.

Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México”.

A pesar que los gritos y exigencias se escuchaban en las intervenciones el mandatario estatal hablaba de lo bien que van los números en materia de seguridad.

“Llevamos con el día de hoy 48 horas sin ningún homicidio doloso en Chiapas, ayer tuvimos cero homicidios dolosos y hoy también en las últimas 24 horas, tanto ayer como hoy, son días muy blancos en materia de seguridad. Ayer tuvimos dos homicidios culposos por accidentes, pero hoy ni siquiera eso, hoy no tenemos ni homicidios culposos ni homicidios dolosos”.

En su oportunidad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez lamentó la ausencia del presidente López Obrador.

“Lamentar la ausencia del señor presidente en este espacio por el bloqueo a la puerta, de la sección 7 de la CNTE. Confirmar, reafirmar que el gobierno de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales.

En este gobierno democrático no hay represión. Las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven a reiterar, que es el diálogo, el respeto y la tolerancia, la mejor vía para dirimir las diferencias”.

Aunque deseó los buenos días inició la ronda de preguntas y respuestas dónde sólo se escucharon las voces de reporteros de medios locales, después de presentar los videos que se ocuparán con motivo del tercer informe de gobierno, con problemas de audio, fue alrededor de las ocho de la mañana cuando se transmitió un mensaje del Jefe del Ejecutivo Federal.

“Yo estaba a punto de llegar aquí, a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa, en Tuxtla para participar en la reunión de 6:00 a 7:00 de la mañana, de seguridad, y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera, pero a la entrada de cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas”.

Enfatizando que son actitudes que no puede permitir, detalló que aunque podía ingresar porque el número de manifestantes era reducido, prefería mejor no enfrentarlos ni utilizar la fuerza y permanecer en su camioneta.

“No puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a maestros de México y los vamos a seguir atendiendo, he hablado más que las veces que lo hecho con el SNTE, he hablado con la CNTE creo que en ocho, en 10 ocasiones me he reunido con ellos.

Pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia, esto no tiene que ver con las bases del magisterio”.

Pidió a las bases de la coordinadora analizar si es el trato que merece.

“No tenemos pendientes con los maestros, este es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato.

Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi consciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos.

Y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado”.

Agregó que en el diálogo, la Cuarta Transformación mantendrá la ruta de acuerdos para construir, avanzar con respeto, con tolerancia y con principios. Cabe mencionar que el mensaje del jefe del Ejecutivo Federal se transmitió en dos ocasiones.

Posteriormente a las 11 de la mañana el evento programado para encabezar la presentación de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017 en San Cristóbal de las Casas, se realizó sin problema alguno.