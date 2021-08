"Los haremos pagar" advierte Biden a ISIS-K tras atentado en Kabul

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una dura advertencia al grupo terrorista ISIS-K, que reivindicó los ataques de este jueves cerca del aeropuerto de Kabul, Afganistán, que dejaron más de 60 fallecidos y 140 heridos, entre los que figuran 12 soldados estadounidenses muertos y 15 heridos.

Al ofrecer un mensaje a la nación, Biden dijo "no los perdonaremos y no lo vamos a olvidar. Los vamos a cazar y los haremos pagar", y agregó que defenderá a su gente con todo lo que está a su disposición, por lo que no descartó el envío de más tropas a la capital de Afganistán para continuar con su proceso de evacuación después de 20 años en guerra en ese país.

Dejó en claro que no pararán su misión para salir del país y aseguró: "vamos a atacar a ISIS-K y a sus líderes. cuando queramos y donde sea. Estos terroristas no van a ganar. Estados Unidos no será intimidado".

Durante la rueda de prensa donde pidió un minuto de silencio en memoria de los soldados que han perdido la vida y los que resultaron heridos en estos hechos, el presidente Joe Biden también dijo que no fue un error cooperar con los talibanes y la prioridad ahora es que ISIS-K no se expanda.