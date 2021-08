"No tengo que ver con Anaya… su maestro fue Diego Fernández de Ceballos"

Qué tengo que ver con la historia de Ricardo Anaya, fue el cuestionamiento que este jueves lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ex candidato presidencial al enfatizar que lo que le persigue al panista son asuntos de corrupción tras el supuesto pago para votar a favor de la Reforma Energética.

Sin que fuera cuestionado por el tema, el Primer Mandatario aseguró que Anaya tuvo que ver con la corrupción en Pemex: de donde mencionó se sacaba dinero para comprar votos de legisladores que ahora son opositores, no obstante reiteró que la acusación por lavado de dinero salió de su mismo partido y la de corrupción por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya por acuerdos hechos en la administración de enrique Peña Nieto.

“Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir me está persiguiendo el Presidente, qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando, nada lo único que he hecho es denunciarlo siempre pero no es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor, él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero, no hay persecución en este gobierno pero también tenemos que aclarar porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es le cambio de mentalidad”.

López Obrador señaló como maestro de Ricardo Anaya, a Diego Fernández de Ceballos, ello manifestando que el Partido Acción Nacional tuvo acuerdos con el Revolucionario Institucional desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y fue “el Jefe Diego” el que acordó la presidencia de Ernesto Zedillo a cambio de dos terrenos en Acapulco, Guerrero.

“Uno de los maestros de Anaya, fue Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro, con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entr3egar todos los bienes de la nación a particulares, Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados, bueno y el opositor entonces era el PAN”:

Incluso recordó que uno de los favoritos para la presidencia era Diego Fernández de Ceballos, tras el asesinato del abanderado priísta Luis Donaldo Colosio y a pesar de ello decidió esconderse para que repuntara Ernesto Zedillo. Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado si confía en el trabajo de la Fiscalía de la República en el caso de Emilio Lozoya o existe lentitud en el seguimiento, en respuesta manifestó respeto a la FGR.

“No, yo tengo confianza en la Fiscalía, nada más que quede claro que yo no doy órdenes en la Fiscalía, yo he visto al Fiscal desde que soy Presidente creo que en seis ocasiones, nada más y eso porque trabajamos juntos en el compromiso de llegar a la verdad en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa”.

Y es que el ex director de Petróleos Mexicanos solicitó una prórroga de 30 días para ampliar la suspensión del proceso y concretar las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar ir a juicio por los un juez del Reclusorio Norte pueda resolver la solicitud.