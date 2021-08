Un yo por qué lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ex candidato presidencia, Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones por presuntamente recibir dinero por parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya para dar su voto a favor de la Reforma Energética.

El Primer Mandatario, cuestionó a Anaya Cortés y recordó que fue Lozoya Austin quien presentó una denuncia contra el panista.

“Víctima acusándome a mi, está como para decirle ¿yo por qué? yo no te mandé a que hicieras esas cosas ¿no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya, ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la Reforma Energética”.

Al hablar de la corrupción particularmente cuando inician sus períodos de gobierno los municipios del país, mencionó el caso enfatizando que no hay persecución contra nadie pero tampoco se aceptarán actos de corrupción.

“No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza, lo de este señor Ricardo Anaya lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mi y decir ya me voy, como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo Presidente de México”.

De esta forma negó preocupación alguna de que Ricardo Anaya busque nuevamente contender por la presidencia de la República. Por cierto que también se refirió a la intención de funcionarios de su gabinete y dio espaldarazo a la actual secretaria de Energía Rocío Nahle, quien se dijo dispuesta a sucederlo.

“Ahora falta todavía mucho y son muy responsables los servidores públicos, en el caso de Rocío Nahle está regresando de un viaje que hizo a Corea donde se están construyendo equipos para la refinería vamos muy bien en tiempo, en construcción, en costos”.

Por ello ante el cuestionamiento si deberá llamar a los interesados a pedir licencia o renunciar, sólo insistió que los funcionarios actuarán debidamente y que podría ser.