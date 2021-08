Trabajadores de GM en Silao rechazan seguir en sindicato afiliado a la CTM

Trabajadores de la empresa automotriz General Motors en Silao, Guanajuato, integrantes de "Generando Movimiento" decidieron con su voto que su contrato colectivo de trabajo no estè ya en manos del sindicato 'Miguel Trujillo López', afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y cuyo secretario general es Tereso Medina.

Asì lo dieron a conocer en conferencia de prensa los propios trabajadores quienes tras manifestar su júbilo por haber terminado con el cacicazgo y charrismo del sindicato de la CTM y una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el proceso de votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, culminó este miércoles a las 22 horas con un resultado donde ganó el NO, Héctor de la Cueva asesor del sindicato Generando Movimiento informó el paso a seguir.

"La Secretaría del Trabajo al anunciar los resultados declara que el contrato colectivo de trabajo desaparece que estaba ocupado por la CTM, es decir queda desierto, efectivamente se abre un proceso en el que se tienen que emitir todos los elementos que se dieron en el proceso para que se emita una resoluciòn porque aùn no hay una resoluciòjn como tal de la autoridad laboral y bueno puede haber diferentes proceso legales todavìa en puerta, pero el hecho es que ese contrato colectivo desaparece", expiuso el asesor de Generando Movimiento.

Por lo tanto, continuò De la Cueva el contrato colectivo de trabajo ya no está en manos del sindicato 'Miguel Trujillo López', afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y cuyo secretario general es Tereso Medina, toda vez que la STPS detalló que 5 mil 876 trabajadores participaron en la consulta donde: 2 mil 623 trabajadores votaron por el SÍ, 3 mil 214 por el NO y 39 votos fueron nulos, con lo cual, el contrato colectivo se da por terminado, pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

"Se demostrò que a pesar de todas las triquiñuelas, a pesar de todos los engaños, a pesar de todas las campañas que siguiò haciendo la CTM, a pesar de todas las facilidades que tuvo porque los compañleros de Generando Movimiento nunca tuvieron acceso a la planta nunca tuvieron las posibilidades que tuvo el sindicato charro de la CTM con todo y esas ventajas que tenìa y con todos los trucos el movimiento ganò, eso es lo inmportante incluso la diferencia y ahìa tambièn habrà que aclarar qupe pasò, pero en realidad el punto es que los trabajadores demostraron que efectivamente habìa un gran descontento y que rechazaron ese contrato de la CTM y por lo tanto ese sindicato", argumentò el asesor de Generando Movimiento.

Agregó que así como los tabajadores derrotaron hoy al sindicato mafioso de la CTM pronto seguramente tendrán su organizaciòn demandando la firma del contrato y los mismos trabajadores lo anunciarán seguramente pronto, putnualizó.

Por su parte la Secretarìa del Trabajo informó que los trabajadores emitieron su voto en cinco casillas instaladas lejos de las oficinas administrativas y sindicales, y supervisadas en todo momento por personal de la Secretaría del Trabajo y observadores del Instituto Nacional Electoral y la Organización Internacional del Trabajo.

La STPS cuenta con un plazo de 20 días hábiles para analizar los informes del personal verificador y de las instituciones observadoras, así como de las quejas que en su caso se presenten, a fin de emitir la resolución sobre la consulta.

La reposición de la consulta de legitimación forma parte de los resolutivos de la STPS del 11 de mayo y 21 de junio, así como el curso de reparación acordado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En tanto Fernando Salgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) aseguró que respetará la decisión de los trabajadores de la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, incluso si quieren apartar a este sindicato de la renegociación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) pues los seis mil 494 trabajadores de la planta tienen la garantía de decidir de manera personal, libre, directa y secreta, como lo marca la reforma laboral de 2019.