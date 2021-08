Morena va por segundo intento para extra y avalar revocación

No conformes con que la Comisión Permanente rechazó realizar un periodo extraordinario de sesiones para el tema de la Revocación de Mandato, Morena y sus aliados van por segundo intento para avalar el extra.

En tanto, la mayoría de Morena y sus aliados políticos aprobaron en la Primera Comisión de la Permanente con 10 votos en pro y 4 en contra la convocatoria a un tercer periodo extraordinario de sesiones de las cámaras de Senadores y de Diputados, para discutir y, en su caso, aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Se acordó que las reservas al dictamen serán discutidas en el pleno de la Comisión Permanente en la sesión de mañana.

Este jueves se citó a la Comisión Permanente a sesión ordinaria, para aprobar, si es el caso, la realización de este periodo extraordinario a celebrarse el viernes próximo a las 11 de la mañana.

En caso de que el periodo extraordinario sea avalado por el pleno de la Permanente, también serán temas para su discusión la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México.

Damián Zepeda, senador del PAN, anunció su voto en contra del dictamen y esgrimió este argumento:

“El quererla vender como que es una ratificación de mandato, una continuación de mandato, la verdad es que la herramienta está plenamente definida en la Constitución. La revocación de mandato es según la Constitución: la conclusión anticipada del cargo, en este caso, de presidente de la República por pérdida de confianza y así tiene que ser llevada a la ley secundaria. Eso es lo que hoy nos lleva a diferir entre la convocatoria o no a este periodo extraordinario, ¿por qué?, porque es evidente que no existe una legislación secundaria que tenga un consenso. Morena, el grupo mayoritario, ha insistido en querer cambiar el sentido de la revocación de mandato y ponerla como si fuera una pregunta a los ciudadanos de si quieren que continúe o no el presidente en turno”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, calificó como una farsa el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“Violentando todos los procesos normales legislativos, se pretende ir a un tercer periodo extraordinario con un dictamen que tiene varias aristas de faltas en el procedimiento desde la Comisión y su origen, tiene mala redacción, incluso, en el tema de fondo en la materia con la pregunta, en donde más allá de ir a una pregunta que englobe la revocación de mandato, los efectos de la pregunta, así como están planteados, si se aprobaron, son ratificatorios. Pero, no así vamos a acompañar esta farsa de efectos ratificatorios”.

Este miércoles, Morena y sus aliados políticos fracasaron en la convocatoria a este periodo extraordinario, pues no alcanzaron la mayoría calificada para que la Permanente la aprobara.

En el pleno se emitieron 35 votos totales, 23 en pro y 12 en contra. Para lograr la mayoría calificada Morena te quiere de 24 votos.