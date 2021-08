Diputados aprueben en comisiones Ley Federal de Juicio Político

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en fast track, el dictamen de la ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que sustituye a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que retira el fuero al Presidente de la República, para poder ser enjuiciado por cualquier delito.

Con 20 votos a favor , 6 en contra y cero abstenciones, los integrantes de dicha comisión legislativa, la mayoría morenistas, autorizaron el dictamen que ya fue emitido a la Mesa Directiva para programar su votación en el pleno en un posible periodo extraordinario.

En reunión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Gobernación, Jaime Humberto Pérez, señaló que uno de los más importantes reclamos que hace la sociedad, es la consolidación del combate a la corrupción y el castigo o sanción para todos aquellos servidores públicos que violan las leyes y hacen mal uso de los recursos.

El diputado de Morena, recordó que la Constitución actual ha sido modificada en años recientes para sancionar las faltas administrativas graves, hechos de corrupción y actos en perjuicio del patrimonio del Estado, pero la ley que las ejecuta, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no está actualizada, se encuentra desarmonizada y por ello, la nueva legislación la de Juicio Político, abroga dicha normatividad.

De hecho, la nueva ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.

“La fórmula para integrar la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia es respetuosa de los derechos humanos y de los artículos constitucionales; es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal”.

Sin embargo, legisladores de oposición, pidieron postergar la aprobación de este dictamen.

Por ejemplo, el priista Cruz Juvenal Roa Sánchez, dijo que el juicio Político y la Declaración de Procedencia es un tema complejo que requiere de mayor estudio y análisis.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, lamentó que la Cámara de Diputados no se asuma como un poder autónomo e independiente y se someta a los caprichos del presidente López Obrador, quien pidió aprobar dicha ley al vapor.

Reprochó que se trabaje al contentillo de lo que el presidente dicte en la mañanera.

“Para cumplir el deseo del señor, de una ley que no se conoce a fondo ni se conocen sus alcances, no podemos seguir legislando sobre las rodillas, simple y sencillamente por el señor presidente quiere que se legisle en esta materia, haya que aprobarlo. Entonces, me parece muy lamentable porque el Poder Legislativo es un poder autónomo. Ustedes han venido a presumir que se acabó con el fuero, eso es una simulación, lo que están legislando hoy es justamente cómo hacer largo el procedimiento para quitarle el fuero a una persona”.

A su vez, el diputado del PAN, Jorge Espadas, expresó que es un tema trascendente para México, pero es un dictamen que se conoció hace pocas horas, por lo que requiere de un estudio con mayor profundidad y propuso discutir artículo por artículo.

Al final de la discusión se aprobó una modificación presentada por la diputada de Morena, Carmen Almeida, al artículo 4.

Dicho artículo 42 quedó así: “Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República en la sentencia, se resolverá con base en la legislación penal aplicable”.