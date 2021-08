A unas horas de ser desaforado, el diputado federal del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, pidió licencia para separarse del cargo como legislador por tiempo indefinido, lo cual no modifica el juicio de procedencia en su contra.

En un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, el legislador se quejó del proceso de desafuero que le prepara para que enfrente a la justicia.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo, como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”.

Toledo Gutiérrez, redactó en este texto con su firma al calce:

“Pido a usted que dicha solicitud sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía, para que, en su caso, sea aceptada”.

Cabe recordar que apenas este martes, Mauricio Toledo se declaró inocente y dijo ser víctima de una venganza política de parte del partido Morena y responsabilizó al gobierno de la Ciudad de México de la integridad de su familia, que también ha sido víctima de la persecución política, así como de cualquier intento de fabricarle falsas acusaciones.