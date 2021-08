Urge AMLO a la FGR a poner "más acción" y lograr una justicia más expedita

El presidente López Obrador urgió a la Fiscalía General de la República (FGR), tener una participación más activa para gestionar una impartición de la justicia más expedita.

Dijo respetar la autonomía de la FGR pero si le solicita “más acción” en casos como en la masacre de la familia LeBarón, el caso Ayotzinapa y la solicitud de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido en Estados Unidos acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito por la justicia mexicana.

Reiteró que el fiscal Alejandro Gertz es un funcionario íntegro, incorruptible, pero si es necesario seguir limpiando de corrupción las instituciones e insistió en que la FGR debe ayudar más a impartir justicia.

“Pedirle a la Fiscalía pues que ayude más, el fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, una gente recta, sé que es incorruptible. Lo que siento y lo comento de manera respetuosa y fraterna, es que hace falta más acción, empujar más al elefante”.

En el caso concreto de la extradición de César Duarte, el Presidente de la República, dijo que cancillería y la fiscalía deberían informar sobre este asunto, pero aseguró que el trámite continúa, y resaltó que a petición del actual gobernador Javier Corral se tuvo que reponer el proceso de extradición que hizo mal sexenio anterior de manera deliberada.

López Obrador se comprometió a que no habrá impunidad en el caso César Duarte.

“Es un trámite que tendría que informar la SRE y la FGR, no se ha detenido, sigue el proceso. Y nosotros vamos a seguir llevando a cabo, dándole seguimiento a este asunto, porque originalmente se debe tener en cuenta que se hicieron mal la acusación y la solicitud de extradición hasta de manera deliberada de parte de las autoridades federales del gobierno anterior, se repuso para no dejar vacíos o no permitir la impunidad”.

Le preguntaron sobre las denuncias presentadas contra empresas estadunidenses que fabrican y venden armas en la frontera con México, dijo que siguen en pie las querellas por esta venta de armamento de alto calibre que ha servido para asesinar a muchos mexicanos y extranjeros.