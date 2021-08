Aumento de pobreza fue resultado de la crisis sanitaria por COVID-19: AMLO

Crecimiento de la pobreza en México fue resultado de la crisis sanitaria ante la pandemia de Covid-19, esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a los os resultados que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en torno a la medición de pobreza en México durante 2018 y 2020.

Después que el Coneval informó que entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población con algún grado de pobreza en la nación aumentó 3.8 millones de personas, aseguró tener otros datos.

“Es producto de la crisis sanitaria y la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores, afectó en general, la economía el año pasado, se cayó 8.5 % saben ¿desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930… no acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos y creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante”.

De acuerdo con el Primer Mandatario durante esta crisis sanitaria, los sectores más afectados fueron la industria, el turismo, comercio y restaurantes siendo el sector agropecuario el que más resistió, a pesar del informe de Coneval, con tono de burla, negó que vaya a hacer cambios en su política social.

“Ya me estoy convenciendo de que hay que cambiarla, hay que volver a la condonación de impuestos, hay que rescatar a los de arriba, hay que seguirles dando dinero a los periódicos para que hablen bien de uno… la voy a cambiar eh, ya lo estoy pensando…

- ¿Ningún cambio entonces a la política social?

- No al contrario, por el bien de todos primero los pobres”.

E insistió en que los programas del Bienestar son los mejor para apoyar a la población confiando en que al final de su administración el resultado de pobreza haya disminuido de manera importante.

“Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno, es el distintivo de la cuarta transformación, nunca se había apoyado tanto a los pobres, como ahora.

- A pesar de este aumento de la pobreza presidente?

- Es que no se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia como no sucedía en cerca casi de un siglo y no toman en cuenta lo que se está destinando para apoyar a la gente”.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que debe modificarse la medición del bienestar para no depender unicamente de indicadores económicos, pues comentó que él a pesar de las cifras macroeconómicas se basa en la cantidad de apoyos sociales que se entregan a la población, además del incremento real al salario mínimo y el poder adquisitivo.