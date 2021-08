Encontronazo entre Encinas y Monreal por desafuero de Huerta

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, chocaron posturas por el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual de un menor de edad.

Encinas Rodriguez reprochó a Ricardo Monreal, dejar fuera del pasado periodo extraordinario el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual, porque se “envía una señal contradictoria, muy negativa”, porque el gobierno y el Poder Legislativo deben ser de los primeros interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas.

El funcionario hizo este reclamo en el marco del foro “Hacia 10 años de la Ley contra la Trata de Personas”, organizado por el Senado.

“Es necesario que el Congreso adopte medidas firmes. Y lo digo con todo respeto senador Monreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violencia y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria, muy negativa porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas más desde del servicio público o la representación popular”, indicó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Enseguida, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado le reviró así: “Le respondo al exsenador y amigo Alejandro Encinas sobre el caso que le indigna y que le reclama al Congreso, no le acepto su reclamo licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso, le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. No va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie. Le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también quisiéramos que respetarán el nuestro. Morena va a acompañar en todos los trámites las decisiones pertinentes en beneficio de la justicia para que nadie quede impune”.

Alejandro Encinas reveló que la Ciudad de México, el estado de México y Jalisco, concentran el 58 por ciento de las denuncias por el delito de trata de personas.

También, en este foro participó vía virtual Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien reveló que a los tratantes no sólo se les paga en efectivo, sino también a través de empresas “fachada”.

Dijo que se tiene registro de 2,131 avisos y reportes de operaciones inusuales arrojados por el sistema financiero relacionados con la trata de personas.