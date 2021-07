Regresar a clases presenciales a finales de agosto, es indispensable: AMLO

Con un “no me importa que la mayoría piense en no regresar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad del retorno a clases presenciales a finales de agosto.

Durante la mañanera, el primer mandatario criticó a los que se oponen a ello, a pesar que se le comentó que muchos, sobre todo padres de familia, han dado como motivo el que los menores no hayan sido vacunados contra COVID-19.

“Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país”.

Desde Palacio Nacional indicó que por desconocimiento u otros intereses, hay expresiones en contra de la administración por esta decisión, por lo que reiteró el llamado a maestras, maestros, e integrantes de sindicatos y autoridades estatales y municipales, para colaborar en la apertura de planteles con lo necesario.

“Se montan en cualquier asunto siempre y cuando sea para llevarnos la contraria, ya van a decir cómo van a regresar si las escuelas están abandonadas, pues sí, porque llevan mucho tiempo cerradas pues vamos todos a limpiarlas, todos, y que los gobiernos municipales estiren recursos y gobiernos estatales y lo va a hacer el gobierno federal, por qué, porque se trata de una labor fundamental, esa es la educación, ¿entonces qué? Vamos a estar hablando de la importancia de la educación, sólo en el discurso, puro rollo de manera demagógica”.

Adelantó que será la próxima semana cuando presente el proyecto para el regreso a clases de manera segura, y que ya se retrasó dos semanas, desde que dijo que sería presentado.

El jefe del Ejecutivo Federal afirmó que México, junto con Bangladesh, son los dos países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas desde el inicio de la pandemia.