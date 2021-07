Familia LeBarón pide a FGR que multihomicidio se investigue como terrorismo

Integrantes de la familia LeBarón, encabezados por por hermanos Adrián y Julián acompañados por algunas de sus hijas acudieron este jueves a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de rendir su declaración en torno a la masacre de los integrantes de su familia.

Adrian LeBarón insistió que el caso de Bavispe debe investigarse como terrorismo y lamentó que a casi dos años de distancia sólo haya 15 personas vinculadas por delincuencia organizada, pero por delitos que no están relacionados directamente con el homicidio de sus familiares.

“Vamos a decir que después de año y medio de la masacre, yo ya sé que fue terrorismo, aunque no le quieran decir así, que nos acusen de vende patrias porque le ponemos esa palabra, pero no hay otra palabra, atacar a niños, mujeres a pleno día, sabiendo que lo eran, yo he estado en audiencias donde vinculan a proceso por homicidio a cinco personas y yo he escucho muchas cosas que no puedo mencionar”.

Por su parte, Julián LeBarón reiteró el llamado para que se le de acceso a las carpetas de investigación, ya que no es posible que 100 personas se muevan por el estado sin la complicidad de las autoridades.

Los integrantes de la familia LeBarón pidieron al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, tomar la declaración de las victimas indirectas, para permitir su coadyuvancia en la investigación del caso.