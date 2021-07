AMLO anuncia otros 50 mmdp para Guardia Nacional

Desde Xalapa, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que destinará 50 mil millones de pesos de presupuestos “extras” para fortalecer a la Guardia Nacional para el 2023.

“Serán 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales de 2023”, anunció el jefe del Ejecutivo Federal.

Durante su visita a la capital jarocha para la inauguración de un Cuartel de esta corporación, López Obrador agregó que también pedirá al Congreso de la Unión que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional al final de su sexenio.

“Otra decisión que hemos tomado es que en su momento se lleve a cabo una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional, así va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde porque no queremos que quede adscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una Secretaría, luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo con actos de corrupción”, lamentó el Presidente López Obrador.

Asimismo el jefe del Ejecutivo Federal consideró que estas medidas permitirán que quienes integren la Guardia tengan salarios justos, con prestaciones y todas las instalaciones requeridas, tanto para que permanezcan los elementos como unidades habitacionales para sus familias.

Señaló que Guardia Nacional o la Guardia Civil de otros países pertenecen a los ministerios de defensa y ese es el modelo que pretende llevar a acabo.

Durante su mensaje aseveró que los ciudadanos quieren la Guardia Nacional; por ello continuará el plan de consolidarla para incrementar sus 100 mil elementos.

“No se invirtió en la instalación de cuarteles; ahora van 180 cuarteles y vamos a tener pronto 266 y se van a construir construyendo instalaciones. Aquí en Veracruz están terminados 6 cuarteles como este que se están inaugurando en Xalapa y están 5 en proceso y van a haber más. Vamos a tener cuarteles, instalaciones en todo el Estado de Veracruz, lo mismo van a seguirse formando y capacitando nuevos elementos, efectivos, para esta corporación”, finalizó.