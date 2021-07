Luego de un estudio realizado por un panel de expertos independientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó que la central eléctrica San Carlos del grupo empresarial “Acciona” fue la responsable principal del “apagón” del pasado 28 de diciembre que dejó sin energía eléctrica a gran parte del país por varias horas.

En conferencia de prensa para dar a conocer las recomendaciones de los expertos para evitar nuevos suspensiones en el suministro eléctrico, el director de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró se comprobó que dicha compañía privada de energía eólica, ubicada en Tamaulipas, no cumplió con todos los requisitos que establece el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para poder conectarse a las redes de transmisión y distribución de la electricidad y eso provocó la falla que dejó sin luz a millones de mexicanos.

Bartlett aclaró que el incendio que se registró en la zona tuvo que ver, pero en menor medida, y que señalar como responsable a una empresa privada, no significa ninguna cacería de brujas.

“Respecto a Acciona tenemos clarísima la responsabilidad de ellos, no cumplieron las indicaciones del Cenace y creo que cuando hay responsabilidades en esto, los privados también son responsables.

No es una cacería de brujas, no somos enemigos de las energías limpias, al contrario. Lo que no estamos de acuerdo es en los abusos, en que no paguen la red, que establezcan monopolios privados y eso es lo que se oculta”.

De hecho, el director de la CFE no descartó presentar una denuncia penal contra la empresa de energía eólica San Carlos del grupo Acciona, por los daños causados a millones de mexicanos.

“Vamos a tomar las decisiones y si hay delitos pues se deben perseguir; puso en riesgo al sistema eléctrico mexicano. Y entonces, tomaremos las medidas que sean necesarias y establecer las responsabilidades que existan.

Las instalaciones de San Carlos, no cumplen los requisitos, por eso fue muy útil que un grupo de expertos independiente lo analizara, se trata de una empresa eólica, pero no es por ser eólica, sino por lo que hizo y que puso en riesgo al país”.

Manuel Bartlett dijo que entre las recomendaciones que hicieron los expertos para evitar nuevos apagones, además de revisar y modernizar todas sus redes de transmisión y distribución, destaca que no debe fragmentarse o “balcanizar” la cadena de trasmisión, pues eso representa un gran peligro para el suministro eléctrico.

Es decir, que las empresas privadas no puedan abrir la red cuando se les antoje, para subir su energía y sin los cuidados que se necesitan.

“El sistema eléctrico nacional está en riesgo, constituye una amenaza continuar con esas actitudes de romper la red en el momento en que algún privado lo solicite, porque generan un peligro brutal para la seguridad energética del país. Y es nuestra obligación garantizar la seguridad de las redes, porque en ello va la seguridad de todos los mexicanos. Esa balcanización de las redes es una barbaridad”, dijo.