PAN exige esclarecer espionaje de Pegasus

La bancada del PAN en la Comisión Permanente demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación profunda, que dé con los responsables y sean sancionados por el espionaje a más de 15 mil números telefónicos con el programa Pegasus en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Damián Zepeda, senador de Acción Nacional recordó que no sólo la familia y cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron espiados con este software, también diplomáticos, líderes de la oposición, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

El panista declaró que no es un tema del presidente si quiere o no investigarlo y rendir cuentas.

“Lo que exigimos es una investigación total, que se ponga de manera transparente toda la información y que exista sanción para quién abusó y llevó a cabo esta acción autoritaria y represora desde el gobierno, esa es la respuesta de un Estado que, verdaderamente quiere combatir el espionaje. El espionaje es un delito, de seis a 12 años de prisión para quien intervenga las comunicaciones de manera indebida. Hoy el presidente en una mañanera, simplemente, quiere afirmarles a los mexicanos que eso ya no se hace en México y ya por eso debemos de creerle. ¿No?”, advirtió.En tanto, el senador sin partido y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, denunciará ante la Fiscalía General de la República a quien resulte responsable por el espionaje del que fue objeto con el Programa Pegasus en la pasada administración.Alvarez Icaza indicó que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador debe demostrar que el equipo Pegasus ya no funciona en México, pues el muy fácil, dijo, decirlo de palabra.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también criticó la consulta popular a realizar el 1 de agosto próximo, supuestamente para juzgar a los expresidentes de México por actos de corrupción, misma que calificó como una ‘peligrosa simulación’.

“Me parece muy grave que hoy por hoy esté haciéndose a un lado y dándole la espalda a las víctimas en el compromiso que adquirió el hoy presidente de la República con las víctimas para crear un mecanismo internacional y una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes atroces y las graves violaciones cometidas por los gobiernos anteriores, como candidato, como presidente electo se reunió con víctimas y ese compromiso no se ha cumplido. Otros países no han necesitado consultas para poder revisar el pasado”, apuntó.

Álvarez Icaza Longoria dijo que él fue espiado por Pegasus en dos momentos, cuando fungió como secretario ejecutivo de la CIDH y a su regreso a México en 2016.

“Yo la voy a presentar contra quien resulte responsable. No tengo elementos ni alcance a mi mano para saber quiénes fueron las personas que operaron. Tiene que constituirse un grupo de trabajo donde la Presidencia muestre la voluntad para quienes resultamos afectados podamos investigar y tener certeza y, sino que se invite a gente como el alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos o a instancias internacionales para dar la certeza de que hoy por hoy no se use ilegalmente este aparato del Estado”, aclaró.

- ¿Es creíble que el presidente diga que no sabe si existe o no este programa? – se le preguntó.

- Más allá de creíble, es preocupante. El presidente dice que no sabe, a mi me da la impresión de que entonces sigue funcionando -respondió Álvarez Icaza.

En otro tema, lamentó la inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en múltiples violaciones a las garantías fundamentales, como la violencia que ocurre en Aguililla, Michoacán; las masacres sucedidas, principalmente, en Zacateca; las desapariciones de personas en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo; la desatención a los niños con cáncer y en muchos temas más.

En tono de broma, dijo: “estamos a punto de pasar el dato al 911, a ver si alguien ha visto a la señora (Rosario) Piedra”.