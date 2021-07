Critica AMLO creación de autodefensas en varios estados

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el grupo de autodefensas recién creado en Chiapas autodenominado “El Machete” no es màs que una lucha de facciones entre grupos políticos caciquiles de la zona, o bien, delincuentes armados que buscan cometer ilícitos.

Durante su tradicional conferencia mañanera de Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya está haciendo el análisis del caso y, en tanto, dejó en claro que en su gobierno no están de acuerdo con la creación de autodefensas.

“Nosotros no estamos de acuerdo con las autodefensas, que no digan es mucha la inseguridad luego entonces tenemos que armarnos porque son dos cosas, o es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo sino de tener poder o delincuencia, hay que ver de dónde obtienen las armas, de dónde sacaron esas armas, en cualquier caso”, sentenciò el Presidente Lòpez Obrador.

Reiteró que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad de la población, por lo que no se puede utilizar como excusa la inseguridad para la conformación de grupos de civiles armados.

“Eso no debe de aceptarse. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, no se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, eso es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad”, finalizó el Presidente Lòpez Obrador.