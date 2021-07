Presume gobierno compra de 197 millones de medicinas sin sobreprecio

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio conocer que el gobierno de México ha adquirido 197 millones de medicamentos y piezas de material de curación "sin sobreprecios y con ahorros", a través del mecanismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Durante la conferencia mañanera presidencial de este martes, el funcionario detalló que hasta el momento, se han adjudicado mil 038 claves y se han formalizado 995 con contratos, que representan 693 medicamentos y 345 materiales de curación, equivalentes a 45 mil 422 millones de pesos.

"Mediante el mecanismo de Naciones Unidas, hasta hoy se adjudicó mil 038 claves y formalizó 995 con contratos, que son 693 medicamentos y 345 material de curación, representan un monto de 2 mil 162 millones de dólares, que equivalen a 45 mil 422 millones de pesos, y un volumen de 895 millones de piezas adquiridas”, refirió Alcocer Varela.

Agregó que se encuentran en el país 197 millones de piezas de medicamentos, 25.8 ya entregados al sector salud del país, que corresponden a 268 claves, casi 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro en tránsito.

Sin embargo, reconociò que hubo insumos que no se adquirieron, luego de que el 10 de junio la UNOPS informó al gobierno federal que no tuvo éxito en 710 claves y 286 de material de curación, debido a que los proveedores no cumplían con los requisitos.

"El 10 de junio nos informó que no tuvo éxito en 710 claves y 286 de material de curación. Se ofrecieron proveedores que no cumplían con requisitos de seguridad, precios no razonables y las que ofrecieron empresas inhabilitadas", comentó el titular de Salud.