Asegura AMLO que su gobierno no espía a periodistas

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no espía a periodistas, ni desparece opositores y mucho menos reprime al pueblo como ocurría antes cuando se utilizaba a la Secretaría de Gobernación para espiar a los periodistas y activistas a través del Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Luego que una reportera de Guerrero denunció ante el presidente la desaparición de un hermano periodista, López Obrador dijo que su gobierno cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda para localizar a las víctimas de desaparición, por lo que atenderá su caso, pero aseguró que no se espía a nadie ni se desaparece a periodistas.

No hizo alusión al caso Pegassus y el espionaje que ejerció el gobierno de Peña Nieto contra periodistas y personajes políticos y activistas, pero López Obrador insistió que su administración no persigue a nadie de manera ilegal.

“Ya no existe la Dirección Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades. Y vamos a seguir garantizando la protección en especial de periodistas, todos merecen protección, pero más los que están expuestos por realizar un periodismo de denuncia. No necesito a los del Cisen, no necesito tener espías”.

El presidente de la República reiteró que el estado mexicano ha dejado ser el principal violador de derechos humanos y ya no se ordenan masacres, ahora las fuerzas Armadas protegen al pueblo no lo reprimen.

“Tenemos el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones no solo en los últimos tiempos sino dese la Guerra Sucia, porque en Guerrero y en todo el país, porque se llevó a cabo una política autoritaria y el Estado era el principal violador de los derechos humanos, despareciendo, torturando, asesinando, masacrando, ahora las fuerzas armadas protegen al pueblo no se usan para reprimir al pueblo”.

López Obrador reiteró que su gobierno tiene el compromiso de buscar hasta encontrar a todas las víctimas de desaparición.