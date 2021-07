Respetaré veda electoral: AMLO

Desde Acapulco, Guerrero, donde este lunes concluyó una gira de trabajo de 4 días, el presidente López Obrador dijo ser respetuoso de la ley y por ello respetará la veda electoral por la consulta ciudadana del domingo primero de agosto para enjuiciar a los ex Presidentes de la República de la etapa neoliberal desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto.

Prometió que no hablará del tema en sus conferencias mañaneras, y que las giras de trabajo seguirán siendo cerradas, en privado para que no se vayan a malinterpretar, y se le den connotaciones políticas o de impulso a este ejercicio de democracia participativa de la ciudadanía.

“No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. Nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas”.

Pero también dejó claro que tampoco suspenderá sus giras de trabajo, es decir, que seguirá recorriendo el país para recoger los sentimientos y necesidades de la gente. De hecho, adelantó que la próxima semana acudirá a Veracruz y posteriormente a Chihuahua.

“Pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante recogiendo los sentimientos de la gente, supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos, los recorridos sirven para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada. La próxima semana vamos a i a Veracruz y voy a estar en Chihuahua posteriormente”.

López Obrador dijo que es necesario estar cerca de la gente para conocer de viva voz los problemas que hay en las distintas regiones del país.