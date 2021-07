Raúl Jiménez volverá a tener actividad con los Wolves

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Después de 230 días de espera, el Wolverhampton anunció que Raúl Alonso Jiménez regresará a las canchas este mismo fin de semana en el primer partido amistoso de la pretemporada del cuadro inglés.

La fecha es este sábado en punto de las 9 de la mañana. Los Wolves visitarán al Crewe Alexandra de la tercera división inglesa, y ese duelo marcará los primeros minutos competitivos de Jiménez post lesión en la cabeza.

Es importante recordar que el 29 de noviembre del 2020, Raúl sufrió una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida y este sábado se cumplirán 7 meses y 17 días desde la última vez que jugó un partido en su carrera profesional.

La única manera de ver este juego será por la cuenta oficial de Facebook del Wolverhampton y tendrá un costo de 129 pesos por el evento.

Raúl Jiménez jugará sus primeros minutos en esta nueva etapa de su carrera como futbolista. El delantero mexicano deberá utilizar un casco especial todo el partido como protección, y evitar en su mayoría los contactos cabeza con cabeza.

Además, los Wolves también estrenarán técnico en el portugués, Bruno Lage, tras la salida de Nuno Espírito Santo, por lo que este sábado será un día de fiesta para Raúl Alonso Jiménez y el Wolverhampton.