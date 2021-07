Monreal rechaza encuesta para candidato presidencial

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció en contra del uso de la encuesta como método para elegir al candidato de su partido a la Presidencia de la República.

La encuesta es un procedimiento desgastado y agotado indicó el también presidente de la Junta de Coordinación política del Senado.

“Lo que sí puedo decirles es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos. Pero, falta mucho tiempo, faltan dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales.

No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso. Lo que les propongo a todos es que trabajemos por México y que cada uno asuma su responsabilidad”, apuntó en conferencia de prensa.

Insistió en buscar un método que genere la unidad interna y no la división.

Ricardo Monreal reiteró que estará puntual con la cita con la historia, en el momento en que se lance la convocatoria por Morena se inscribirá.

Pero, por ahora no se distraerá de sus tareas sustanciales y agregó que goza de cabal salud.

“Llegado el momento me voy a inscribir y voy a luchar por ser el sucesor para continuar la transición política que se inició en el 2018. Que me he preparado, que estoy con plena lucidez, me encuentro en plena integración de mi vida, en materia de salud me siento muy bien”, agregó.

En la víspera Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que el partido elegirá a su candidato a la Presidencia mediante una encuesta, como estrategia para garantizar “piso parejo” a los aspirantes al cargo.

Dijo que será el pueblo de México quien elija al candidato de su partido para el proceso electoral de 2024.