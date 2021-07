Situación de la deuda hoy es historia de la deuda de todo el país: Herrera

Al encabezar la conmemoración por los 200 años de la Secretaría de Hacienda que coincide con los 200 años de nuestra independencia, con una coloquio de Historia Económica organizado por esta dependencia y El Colegio de México y a escasas 24 horas de dejar el cargo para ocupar la gubernatura del Banco de Mèxico, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutièrrez aseguró que la situación de la deuda hoy es la historia de la deuda de todo el país.

“Y ahora que estoy a un dìa de yo mismo convertirme en historia, esto me hizo pensar cuando hace muchos años siendo un economista relativamente joven entrèé a la Secretarìa de Hacienda por un breve plazo, después fui al gobierno del Distrito Federal y en algún momento alguien me dio a leer un texto de un subsecretario y hablaba de la deuda un tema que ha sido recurrente en los trabajos de Carlos (Carlos Marichal, investigador del Colmex) y una frase que era muy obvia que no me lo pareció en ese momento que era que la situación de la deuda hoy es la historia de la deuda de todo el país, es decir, puede haber renegociaciones pero, donde estamos hoy es el resultado de cómo se ha venido acumulando y lo mismo pasa en las políticas pùblicas”, sentenció Herrera Gutiérrez.

En lo que fue su última aparición pública como Secretario de Hacienda, recordó que temas como la equidad y una tributación justa a nivel global se abordaron en la reciente reunión del G20 en Venecia, Italia y parafraseando a la ex titular de la Secretarìa de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirmó que es necesario recalibrar las finanzas públicas y el sector financiero para enfrentar retos como el desarrollo de la economía post Covid y el cambio climático y por tanto el tener un reflexión de largo plazo “viene como anillo al dedo”.

“Pero me parece que en este momento en el que el mundo va a tener que recalibrarse y que las finanzas pùblicas y el sector financiero se va a tener que recalibrar, viene ahora si que como anillo al dedo, tener una reflexión de largo plazo”, dijo el titular de Hacienda.

Arturo afirmó que en estos 200 años se han registrado en el país dos grandes crisis una es la de 1932 y la otra es la actual derivada de la Covid-19 pero presumió que Mèxico es un ejemplo es cómo se ha manejado la deuda a través de los años.