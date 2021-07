Se descarta como "presidenciable" Olga Sánchez Cordero

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se descartó como posible aspirante a suceder al presidente López Obrador en el 2024.

Subrayó que, una vez concluida su labor como responsable de la política interior del país, buscará jubilarse tras muchos años de servicio público y porque para el 2024 tendría 77 años, ya que en breve cumplirá 74.

Olga Sánchez Cordero, dijo haber tenido el privilegio de ocupar la Secretaría de Gobernación, además, de haber sido por décadas jueza en el Poder Judicial y lo que pretende ahora es solo retirarse, incluso, ya no ve un futuro político para ella.

“En mi caso particular, yo tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser Secretaria de Gobernación, cuando termine mi función como Secretaria de Gobernación, y tenemos Secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar, creo que he trabajado muchos años ya, así que tengo mi merecido descanso y sobre todo ya la edad que voy a tener. Por cierto, esta semana cumplo ya 74 años, entonces, ya no veo perspectiva política para mí”.

Y otro que se acaba de estrenar en la lista de los “presidenciables” que dio a conocer el presidente López Obrador, es el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, quien también se descartó para buscar “la grande” en el 2024.

El legislador poblano aseguró que no se sintió aludido por López Obrador, cuando dijo que también los coordinadores parlamentarios de su partido tenían posibilidades de sucederlo.

Sostuvo que está concentrado en lograr los acuerdos necesarios con la oposición para sacar adelante las reformas que requiere el Ejecutivo, para consolidar la 4T en lugar de andar buscando otros cargos públicos.

“No, yo estoy muy a gusto como coordinador del grupo parlamentario, tengo una responsabilidad con la gente que me depositó su confianza, con el partido, con los militantes y simpatizantes de Morena. Lo que me ocupa es continuar como diputado federal para sacar adelante la agenda legislativa y consolidar la 4T. Yo no tengo otra aspiración que no sea solo ser un buen legislador y cumplidor, no me siento aludido, no estoy pensando en eso”.

La Secretaria de Gobernación y el líder de la diputación morenista ofrecieron una conferencia de prensa, luego de inaugurar el foro: “Bases Constitucionales de la 4T” organizado por la Cámara de Diputados.