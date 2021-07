Quienes me acusan reconocen “no me alertaron”: Carlos Loret

El periodista Carlos Loret de Mola afirma a través de un video compartido en redes que sus ex compañeros, quienes “han hecho de sus acusaciones un modus vivendi” aceptaron ante el juez no haberle alertado del supuesto montaje.

Luego de su comparecencia por el caso Florence Cassez- Israel Vallarta por el que fue llamado a declarar como testigo, Loret señala que Laura Barranco, aceptó frente al juez que “no me alertó del supuesto montaje” y “Juan Manuel Magaña quien estaba en la cabina durante la transmisión y tenía la obligación de avisarle si algo raro sucedía, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada”.

El periodista se disculpa y reconoce nuevamente que “fue un error no darse cuenta del montaje”, por el que dijo ha sido perseguido por el presidente López Obrador, alentado por algunos medios de comunicación.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

Carlos Loret asegura que “el fondo de asunto” es que el presidente y los suyos han querido vengarse por los videos que ha dado a conocer a través de sus espacios con los actos de corrupción de sus familiares y allegados, por lo que han hecho del caso una cortina de humo, y señala “me quedo con la idea clara de que nada de esta saña en mi contra existiría sino hubiéramos destapado tantos escándalos de corrupción del gobierno actual”.

Finalmente, Carlos Loret de Mola recalca que frente a los ataques seguirá ejerciendo el periodismo y la libertad de expresión al costo que sea.