AMLO llama a jóvenes a cuidarse y no contagiarse de Covid-19

Ante la tercera ola de contagios de Covid-19 que ahora afecta principalmente a los jóvenes de entre 20 y 40 años que no han sido vacunados, el presidente López Obrador hizo un llamado a este importante sector de la población a moderarse y a no confiarse.

Explicó que no se trata de confinarse, de quedarse todo el tiempo en casa, pero si que extremen los cuidados mediante las medidas que ya todos conocemos.

“Está habiendo contagios sobre todo los jóvenes y aprovecho para decirles que se moderen, que nos ayuden. No se trata de que se encierren, prohibido prohibir, pero que se cuiden porque ahora son los más susceptibles de contagiarse y así esta sucediendo en todo el país, que no se confíen, que se acuerden que pueden contagiar a otros”.

Aprovechó para llamar también a los adultos mayores que no han sido vacunados a que lo hagan, pues ayuda mucho, tal vez no tanto para no contagiarse, pero sí para no morir si llegan a infectarse.

“De nuevo hacer un llamado a la gente mayor, a los que se quedaron sin ser vacunados por alguna razón que cambien de parecer y se vacunen. Está demostrado que si se tiene la vacuna hay muy pocas posibilidades de contagio y sobre todo muy pocas, que es lo más importante, situaciones graves que puedan llevar al fallecimiento de las personas”.

En la conferencia de prensa de este lunes, le preguntaron sobre el asesinato de 56 activista en lo que va de su gobierno, dijo que eso es propaganda del diario Reforma, periódico que forma parte de la campaña contra el gobierno cubano.

Pero pedirá al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, que ofrezca un informe sobre ese tema que lamenta y que sigue trabajando para evitar ese tipo de agresiones contra activistas y cualquier persona.