Si Ildefonso Guajardo es inocente... ¿De qué se preocupa?: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no lleva a cabo a cabo persecución política en contra de ningún funcionario o exfuncionario y si el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es una persona honrada y no ha cometido delito ningún delito no tiene de qué preocuparse.

Es más, se deslindó de la acusación por enriquecimiento ilícito que le imputa la FGR, es un asunto de la fiscalía pues su gobierno no actúa por venganza ni fabrica delitos.

López Obrador insistió que si el actual diputado electo del PRI no ha cometido delito y tiene la conciencia tranquila no debe preocuparse, pues el que nada debe, nada teme.

“No, nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza. Si hay un asunto judicial que tenga que ver con la FGR pues es cosa de aclararlo el que nada debe, nada teme. Por eso no debe preocuparse si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta ¿qué le puede preocupar? Si tiene tranquila su conciencia, pues lo demás es lo de menos”.

El tabasqueño, sostuvo que las acusaciones contra funcionarios o exfuncionarios como Ildefonso Guajardo, no se planean desde su oficina. La única instrucción que tienen los funcionarios de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad sea quien sea.

“No es un asunto que se decida en Presidencia, nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción ni tampoco impunidad. Y que cuando se conoce de un presunto delito se denuncia, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea”.

López Obrador reiteró que ni siquiera algún familiar se le podría proteger u ocultar algún delito, todos deben ser juzgados y que él solo responde por su hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero por nadie más.

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre la comparecencia del periodista Carlos Loret por el caso Vallarta, dijo que no sabe nada, pero que dicho comunicador, pertenece al grupo de apoyo a los conservadores que quieren regresar al viejo régimen de corrupción y privilegios.